Администрация Вологды задолжала в Фонд капремонта более 3 млн рублей

Власти Вологды задолжали в областной Фонд капремонта более 3 млн рублей за муниципальное жилье.

- По состоянию на 20 августа 2018 года, кредиторская задолженность администрации Вологды по взносам на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме пропорционально доле муниципальной собственности составила более 3 млн. рублей, - сообщает региональная прокуратура.

Администрация Вологды также нарушила сроки оплаты взносов за январь и февраль 2018 года.

Кроме того, из-за отсутствия должного учета муниципальной собственности, город оплатил взносы за объекты, которые уже не являлись муниципальной собственностью, либо не были включены в программу капитального ремонта, либо находятся в оперативном управлении, на сумму более 916 тыс. рублей.