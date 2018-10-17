Администрация Вологды задолжала в Фонд капремонта более 3 млн рублей
Власти Вологды задолжали в областной Фонд капремонта более 3 млн рублей за муниципальное жилье.
- По состоянию на 20 августа 2018 года, кредиторская задолженность администрации Вологды по взносам на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме пропорционально доле муниципальной собственности составила более 3 млн. рублей, - сообщает региональная прокуратура.
Администрация Вологды также нарушила сроки оплаты взносов за январь и февраль 2018 года.
Кроме того, из-за отсутствия должного учета муниципальной собственности, город оплатил взносы за объекты, которые уже не являлись муниципальной собственностью, либо не были включены в программу капитального ремонта, либо находятся в оперативном управлении, на сумму более 916 тыс. рублей.
- Учитывая изложенное, а также то, что неисполнение администрацией Вологды обязательств по своевременной оплате ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме влечет за собой фактическую невозможность его проведения, прокуратурой города в адрес мэра Вологды внесено представление об устранении выявленных нарушений, которое рассмотрено и удовлетворено, принимаются меры по погашению имеющейся задолженности, - сообщает прокуратура.