Администрация Вологды задолжала в Фонд капремонта более 3 млн рублей

17.10.2018 [Общество]

Власти Вологды задолжали в областной Фонд капремонта более 3 млн рублей за муниципальное жилье.

- По состоянию на 20 августа 2018 года, кредиторская задолженность администрации Вологды по взносам на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме пропорционально доле муниципальной собственности составила более 3 млн. рублей, - сообщает региональная прокуратура.

Администрация Вологды также нарушила сроки оплаты взносов за январь и февраль 2018 года.

Кроме того, из-за отсутствия должного учета муниципальной собственности, город оплатил взносы за объекты, которые уже не являлись муниципальной собственностью, либо не были включены в программу капитального ремонта, либо находятся в оперативном управлении, на сумму более 916 тыс. рублей.

- Учитывая изложенное, а также то, что неисполнение администрацией Вологды обязательств по своевременной оплате ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме влечет за собой фактическую невозможность его проведения, прокуратурой города в адрес мэра Вологды внесено представление об устранении выявленных нарушений, которое рассмотрено и удовлетворено, принимаются меры по погашению имеющейся задолженности, - сообщает прокуратура.

Тэги: капремонт, администрация Вологды
Сюжет: капремонт

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