В Тотемском районе ищут пропавшего рыбака
В Тотемском районе четвертый день ищут пропавшего рыбака, лодку которого нашли на берегу реки Сухона.
В 9 часов утра 14 октября в аварийно-спасательную службу обратилась жительница поселка Юбилейный. Она рассказала, что ее супруг, Михаил Попов утром 13 октября отправился на рыбалку на реку Сухона. 14 октября в 2 часа ночи он ей звонил и сказал, что рыбачит недалеко от поселка Туровец. Больше мужчина на связь не выходил.
- Были организованы поиски. 15 октября лодку обнаружили в 7 км от Тотьмы на берегу реки Сухона с поднятым мотором. В связи с этим поиски пропавшего далее велись в основном на суше. Стало известно, что телефон пропавшего был запеленгован в одной из деревень Тотемского района. Эта информация сегодня отрабатывалась, но пока мужчину не нашли,- рассказали в пресс-службе УМЧС по Вологодской области.