В Тотемском районе ищут пропавшего рыбака



В Тотемском районе четвертый день ищут пропавшего рыбака, лодку которого нашли на берегу реки Сухона.

В 9 часов утра 14 октября в аварийно-спасательную службу обратилась жительница поселка Юбилейный. Она рассказала, что ее супруг, Михаил Попов утром 13 октября отправился на рыбалку на реку Сухона. 14 октября в 2 часа ночи он ей звонил и сказал, что рыбачит недалеко от поселка Туровец. Больше мужчина на связь не выходил.