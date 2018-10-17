Взрыв в Керченском технологическом техникуме официально признали терактом

17.10.2018 [Происшествия]

Взрыв в Керченском технологическом техникуме, который прогремел сегодня утром, признали терактом. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России.

- По предварительным данным, сегодня в столовой Керченского политехнического колледжа сработало неустановленное взрывное устройство, начиненное металлическими предметами. Данные о пострадавших уточняются, большая часть из них — подростки, — говорится в заявлении СКР.

Источник издания в правоохранительных органах уточнил, что дело возбуждено по трем статьям УК РФ — «Теракт», «Незаконный оборот оружия» и «Убийство двух и более лиц общеопасным способом».

Инцидент произошел утром в среду, 17 октября. По данным Национального антитеррористического комитета (НАК), в Керченском технологическом техникуме произошел взрыв неустановленного устройства. Погибли 10 человек, пострадали около 50. По словам одного из очевидцев, в техникуме произошло несколько взрывов, а не один. Кроме того, в здании были слышны выстрелы.

UPD 16.30: Уголовное дело, возбужденное после стрельбы в колледже, переквалифицировано со статьи «теракт» на статью «убийство», сообщает "Эхо Москвы".

- Молодой человек, устроивший стрельбу в колледже, оказался студентом 4 курса 18-летним Владиславом Росляковым, он  покончил с  собой,  — сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. На записях с камер наблюдения видно, что Росляков пришел в колледж с ружьем в руках.

18 учащихся и педагогов политехнического колледжа были убиты, еще около 50 — ранены в результате стрельбы и взрыва в здании.

Тэги: убийство

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