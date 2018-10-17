В Вологде возбуждено уголовное дело в связи с банкротством АО «Промэнергобанк»

Прокуратура Вологодской области пришла к выводу, что к банкротству АО «Промэнергобанк» привело злоупотребление полномочиями.

Лицензия у банка была отозвана в августе 2016 года. До этого периода председателем правления банка был Александр Постнов. Позже он стал директором ООО "Ока", которое управляет городскими муниципальными банями. На прошлой неделе сообщалось, что его оштрафовали на 100 тысяч рублей за сокрытие денег банно-прачечного комплекса от налоговой.

Процессуальная проверка показала, что в банке злоупотребляли полномочиями, что и привело в итоге к банкротству организации.

В ходе проверки выяснилось, что в течение двух ле , начиная с 2014 года «Промэнергобанк» выдал ряду юридических лиц кредитов более чем на 600 млн. рублей, а затем заключил дополнительные соглашения о снижении размера процентной ставки ниже ключевой ставки и увеличении срока окончательного расчета. В результате данных действий уменьшились ликвидные активы банка, снизился размер собственных средств, вследствие чего банк не смог исполнять обязательства перед вкладчиками, что повлекло отзыв лицензии, банкротство, причинение ущерба кредиторам.

«В материалах проверки содержались достаточные данные, указывающие на наличие в действиях руководства АО «Промэнергобанк» признаков преступления, предусмотренного частью 2 статьи 201 УК РФ, в связи с чем прокуратурой области начальнику СУ УМВД России по Вологодской области внесено требование об устранении нарушений закона, с указанием о необходимости возбуждения уголовного дела», - пояснили в прокуратуре Вологодской области.

Следователем СУ УМВД России по г. Вологде возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление полномочиями».