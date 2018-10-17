Ремонт тротуаров в Вологде планируют закончить до конца октября

17.10.2018 [Общество]

В Вологде из 20 тротуаров, запланированных к ремонту в этом году, уже обновлены 13. В данный момент работы проводятся на участках улиц Псковская, Пугачева, Молодежная и Строителей.

Так, специалисты обновляют тротуар по четной стороне ул. Псковской, от ул. Ленинградской до ул. Возрождения. На ул. Пугачева дорожники работают от дома № 89 до ул. Канифольной. По ул. Молодежной спецтехника зашла на участок от ул. Можайского до ул. С. Преминина. В Прилуках идет ремонт участка тротуара по улице Строителей. На каждом объекте бригады дорожников устанавливают бордюрный камень, подсыпают щебень, готовят поверхность под укладку асфальта.

«Сначала делаем основание под бортовой камень из песка и щебня. Потом наносим подушку и устанавливаем не нее сам бортовой камень. Вначале ставим его на бетон, затем покрытие укрепляется и начнется отсыпка щебнем. Это необходимо для подготовки поверхности к укладке асфальта», – рассказывает директор подрядной организации «Дорсервис» Дмитрий Федотов.

После завершения ремонта на этих участках подрядчик приступит к работам на оставшихся тротуарах – два в Прилуках, еще один на ул. Клубова. Специалисты планируют завершить ремонт к концу октября. На все проведенные работы подрядчик дает гарантию – 4 года.

 

 

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