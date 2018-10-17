14 новых остановочных комплексов появятся в Вологде до конца года

В Вологде до конца года возведут 14 новых остановочных комплексов. Речь идет об остановках по адресам: ул. Вологодская, 1, ул. Ленинградская, 87, ул. Чернышевского, 116, ул. Разина, 58, ул. Конева, 21 и Пошехонское шоссе, 9, Герцена, 23, 46, Панкратова, 66, Чернышевского, 73, 106, Прокатова, 8, Конева, 35, Можайского, 48. Первые шесть будут готовы уже в конце октября, сообщает пресс-служба городской администрации.

«Аукционы на право размещения объектов прошли в июле, – комментирует начальник отдела торговли департамента экономического развития Вологды Александр Шумилов. – Были заключены 14 договоров, все проекты новых остановочных комплексов обязательно согласуются с городскими властями, работы ведутся с учетом мнения жителей. Так, место для ожидания транспорта пассажирами будет расширено на Пошехонском шоссе, 9 и в остановочных комплексах на улицах Конева, 21 и Чернышевского, 116».

Проекты остановочных комплексов были созданы на основе правил, разработанных в Департаменте градостроительства Вологды. Все остановки будут сделаны в едином вологодском стиле. Перед открытием представители администрации Вологды проведут приемку выполненного обновления остановочных пунктов.