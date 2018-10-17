В Череповце водитель украл у предприятия 545 литров топлива для своего личного авто

Череповчанин украл более 500 литров топлива, заправляя личное авто за счет предприятия, на котором работал. Кражу с использованием топливной карты раскрыли полицейские.

В УМВД России по Череповцу поступило сообщение о краже 545 литров топлива от сотрудника службы безопасности одного из крупных промышленных предприятий. Выяснилось, что, согласно показаниям специальной программы, установленной на каждом служебном автомобиле фирмы, в момент заправки машина, привязанная к топливной карте, не находилась на АЗС.

- Полицейские задержали 26-летнего водителя авто на рабочем месте и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Череповчанин рассказал полицейским, что из-за нехватки денежных средств он стал заправлять личное авто, используя выданную ему топливную карту предприятия. В конце смены, чтобы скрыть следы хищения, он сдавал путевые листы с завышенным суточным километражем, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.158 УК РФ «Кража». Предприимчивому водителю грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет.