Надежда Малкова стала главой Череповецкого района

В Череповецком районе депутаты муниципального собрания избрали нового главу. Заседание местного парламента состоялось накануне.

На рассмотрение депутатов были представлены две кандидатуры - глава муниципального образования Югское Надежда Малкова и депутат Тоншаловского сельского поселения Евгений Опояскин.

- По результатам тайного голосования два голоса было отдано за Евгения Опояскина, и 23 голоса - за Надежду Малкову, которая в результате и была избрана главой Череповецкого района, - сообщает сайт областного правительства.

Надежда Малкова родилась в Череповце. После окончания Вологодского государственного педагогического университета работала в Череповецком районе. В декабре 2012 года была избрана на пост главы муниципального образования Югское.

Ранее в рубрике «Блогово» на нашем сайте Надежду Малкову называли «наиболее предпочтительным кандидатом для администрации района».