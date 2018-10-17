У бывшего гендиректора «Транс-Альфа ЭЛЕКТРО» арестовали недвижимость на 4,7 млн рублей

17.10.2018 [Экономика]

Недвижимость бывшего руководителя ОАО «Транс-Альфа ЭЛЕКТРО» Олега Усенко общей стоимостью 4,7 млн рублей арестована в рамках уголовного дела. Как стало известно Newsvo, мужчина подозревается в невыплате зарплаты сотрудникам предприятия.

Расследование уголовного дела, возбужденного в отношении экс-директора ОАО «Транс-Альфа ЭЛЕКТРО», завершено. По версии следствия, мужчина допустил частичную и полную невыплату заработной платы 28 работникам предприятия.

- По версии следствия, в период с 03.10.2016  по 14.06.2017 генеральный директор и ликвидатор ОАО «Транс-Альфа ЭЛЕКТРО» совершил частичную невыплату свыше трех месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат 28 работникам организации на общую сумму более 5 млн. рублей. Также некоторым работникам не выплачивалась и полностью заработная плата. Общая сумма задолженности составила более 6 млн. рублей.

Напомним, ранее также сообщалось, что в отношении Олега Усенко возбуждено уголовное дело о сокрытии налогов.  По мнению следствия, в период с 03.10.2016 по 14.06.2017 он организовал перечисление денег между партнерами предприятия,  минуя его расчетные счета, чем исключил возможность принудительного взыскания недоимки в сумме 8,5 млн. руб. по налогам за счет денежных средств ОАО «Транс-Альфа ЭЛЕКТРО».

В суде на рассмотрении уже находится уголовное дело в отношении еще одного бывшего руководителя ОАО «Транс-Альфа ЭЛЕКТРО»,  Ильи Рассадина, допустившего, по версии следствия, частичную и полную невыплату заработной платы 56 работникам в период  с 21.06.2016 по 30.09.2016 на общую сумму почти 4 млн. рублей. Именно в ходе его расследования вскрылись факты, допущенные другим руководителем организации и ставшие предметом настоящего разбирательства. Сейчас Илья Рассадин возглавляет «Киноцентр «Вологда».

Тэги: Транс-Альфа ЭЛЕКТРО

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Принц из Нигерии, женившийся на череповчанке, умер в ночном клубе
В Вашкинском районе священника подозревают в приставаниях к 14-летней девочке
В Вологде спасателям пришлось вытаскивать детей, утонувших в грязи на стройке
Начальник департамента здравоохранения Вологодской области покидает свой пост
Полиция задержала водителя, укравшего 3,2 млн рублей, которые он должен был доставить из Череповца в Санкт-Петербург
Появилась информация о недостаче в 4 млн рублей в Вологодской областной филармонии
В связи с гибелью полуторамесячной девочки в Вологде возбуждено уголовное дело о халатности со стороны полицейских
В департаменте городского хозяйства в Вологде снова сменится руководитель
В вологодском здравоохранении продолжаются кадровые перестановки
Жители пожаловались на разваливающиеся перила отремонтированного Красного моста в Вологде
17.10.2018 [Общество]

Предложения по внесению изменений в генплан Вологды обойдутся городу в 11 млн рублей

359
0
16.10.2018 [Общество]

В вологодском здравоохранении продолжаются кадровые перестановки

4489
1

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Предложения по внесению изменений в генплан Вологды обойдутся городу в 11 млн рублей
Администрация Вологды задолжала в Фонд капремонта более 3 млн рублей
В Тотемском районе ищут пропавшего рыбака
Взрыв в Керченском технологическом техникуме официально признали терактом
В Вологде возбуждено уголовное дело в связи с банкротством АО «Промэнергобанк»
Ремонт тротуаров в Вологде планируют закончить до конца октября
14 новых остановочных комплексов появятся в Вологде до конца года
 
08.10.2018 [Экономика]

370 млн рублей долгов вологодского «Транс-Альфа ЭЛЕКТРО» заплатит «Псковский электромашзавод»

4471
0
17.10.2018 [БлогоVO]

Снимаем фильм о Николае Васильевиче Верещагине

111
0
17.10.2018 [Обзор Прессы]

Одна на все село

311
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика