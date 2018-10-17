У бывшего гендиректора «Транс-Альфа ЭЛЕКТРО» арестовали недвижимость на 4,7 млн рублей

Недвижимость бывшего руководителя ОАО «Транс-Альфа ЭЛЕКТРО» Олега Усенко общей стоимостью 4,7 млн рублей арестована в рамках уголовного дела. Как стало известно Newsvo, мужчина подозревается в невыплате зарплаты сотрудникам предприятия.

Расследование уголовного дела, возбужденного в отношении экс-директора ОАО «Транс-Альфа ЭЛЕКТРО», завершено. По версии следствия, мужчина допустил частичную и полную невыплату заработной платы 28 работникам предприятия.

- По версии следствия, в период с 03.10.2016 по 14.06.2017 генеральный директор и ликвидатор ОАО «Транс-Альфа ЭЛЕКТРО» совершил частичную невыплату свыше трех месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат 28 работникам организации на общую сумму более 5 млн. рублей. Также некоторым работникам не выплачивалась и полностью заработная плата. Общая сумма задолженности составила более 6 млн. рублей.

Напомним, ранее также сообщалось, что в отношении Олега Усенко возбуждено уголовное дело о сокрытии налогов. По мнению следствия, в период с 03.10.2016 по 14.06.2017 он организовал перечисление денег между партнерами предприятия, минуя его расчетные счета, чем исключил возможность принудительного взыскания недоимки в сумме 8,5 млн. руб. по налогам за счет денежных средств ОАО «Транс-Альфа ЭЛЕКТРО».

В суде на рассмотрении уже находится уголовное дело в отношении еще одного бывшего руководителя ОАО «Транс-Альфа ЭЛЕКТРО», Ильи Рассадина, допустившего, по версии следствия, частичную и полную невыплату заработной платы 56 работникам в период с 21.06.2016 по 30.09.2016 на общую сумму почти 4 млн. рублей. Именно в ходе его расследования вскрылись факты, допущенные другим руководителем организации и ставшие предметом настоящего разбирательства. Сейчас Илья Рассадин возглавляет «Киноцентр «Вологда».