В Вологде предлагают ограничить общую площадь торговых объектов

В Вологде обсуждают проект изменения градостроительных норм, который разработан городским департаментом градостроительства.

В частности, планируется ограничить общую площадь торговых объектов: 5000 кв. м – в зоне среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки, 1500 кв. м – в зоне малоэтажной застройки.

Еще один пункт документа предлагает, чтобы административные, торговые и многофункциональные объекты занимали не более 60 % жилой зоны. Пресс-служба администрации Вологды сообщает, что сейчас этот порог в городе составляет до 90 %. Однако эта цифра не соответствует данным, которые городские власти озвучили в мае. Тогда сообщалось, что "сейчас по регламентам в зонах жилой застройки под дома отводится до 30 % площади, на остальной территории разрешено строительство торговых и многофункциональных центров", из чего следует, что порог - не 90, а 70%.

«За основу предлагаемых изменения мы взяли опыт других городов, схожих с Вологдой по численности населения. Если изменения будут поддержаны вологжанами и депутатами Вологодской городской Думы, то позволят сделать проживание людей в жилых микрорайонах более комфортным, улучшать качество из жизни. Ограничив площадь торговых центров и в целом процент нежилой застройки, мы создадим условия, чтобы эти объекты были обеспечены необходимым благоустройством, в частности парковками, а значит, сделаем территорию микрорайона более удобной и безопасной. Кроме того, документ предлагает при строительстве новых многоэтажных домов закладывать большую, чем сейчас, площадь участка – не менее 0,15 га. Это позволит избежать возведения высоток на маленьком отрезке земли, а значит обеспечить жителей более качественной придомовой инфраструктурой: парковками в достаточном количестве, детскими площадками и так далее», – пояснил мэр Вологды Сергей Воропанов.

Кроме того, проектом предлагается запретить размещение промышленных предприятий и объектов, связанных с их обслуживанием, коммунально-складских организации IV – V классов опасности, складов, в том числе оптовой и мелкооптовой торговли.

Часть изменений касается зеленых зон (категория P-1). В них нельзя будет возводить объекты, не соответствующие прямому назначению этих территорий.

- В частности, речь идет об учреждениях культуры, спорта, общественного питания, розничной торговли, развлекательных объектах, наземных автостоянках. То есть бульвары, скверы, парки должны оставаться именно зелеными зонами для отдыха и ничем другим, - сообщает пресс-служба администрации города.

Также предлагается ввести новую территориальную зону - зону застройки индивидуальными жилыми домами. Она будет занимать территорию, ограниченную улицами Заречной, Добролюбова, Полярной, Образцова, Ольховой, Самойло, пер. Заречным.

В мае 2018 по инициативе администрации Вологда были приостановлены действующие в Вологде градостроительные нормы, касающихся возведения торговых и административных зданий в жилых кварталах.

- Новые предлагаемые нормативы мы детально обсудим с общественностью, экспертами и только после этого будем выносить на сессию. Наша задача – сделать так, чтобы эти правила не имели никаких лазеек для застройщиков и позволяли формировать в микрорайонах действительно комфортную для вологжан среду, – пообещал Сергей Воропанов.

Документ опубликован для ознакомления и обсуждения на официальном сайте администрации Вологды. Публичные слушания состоятся 7 декабря 2018 года в 17.00 по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, д. 17, 2-й этаж, актовый зал.