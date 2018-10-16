Череповчан просят до 19 октября убрать захоронения домашних животных

16.10.2018 [Общество]

Департамент жилищно-коммунального хозяйства просит череповчан убрать памятные сооружения в честь домашних животных: таблички, ограждения и т.д. незаконно установленные на городской территории в районе улицы Белинского и улицы Красной.

Сделать это нужно до 19 октября.

- В случае неустранения незаконно установленных сооружений в указанный срок они будут демонтированы согласно требованию прокуратуры,- сообщает группа "Череповецкие вести".

Напомним, что в Вологде кладбище домашних животных в парке Мира, которое общали перенести, в 2015 году ликвидировали.

Тэги: домашние животные

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