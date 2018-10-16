В Вологодской области пенсионерка отдала цыганкам 13 тысяч рублей и украшения за снятие порчи

16.10.2018 [Происшествия]

В городе Бабаево пенсионерка отдала цыганкам 13 тысяч рублей и ювелирные украшения. За это они обещали снять снее порчу.

Поняв, что ее обманули, 79-летняя женщина обратилась в полицию. Она рассказала, что накануне утром к ней на улице подошли две женщины, завели разговор и напросились в гости на чай. Оказавшись в квартире, они заверили хозяйку, что на нее наложена порча, но они могут ее снять с помощью особого ритуала, а для успешного исхода обряда им нужны деньги и драгоценности.

Пенсионерка достала все деньги, которые у нее были на тот момент, 13 тысяч рублей, а также золотые украшения и отдала гостьям.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска МО МВД России "Бабаевский" установили, что злоумышленницы отправились в Вологду. Их задержали на железнодорожном вокзале, откуда "гастролерши" собирались разъехаться в Архангельскую и Кировскую области, и доставили в отделение полиции в Бабаево.

Похищенные деньги и драгоценности изъяли и вернули законной владелице.

Как сообщает сайт УМВД по Вологодской области, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 "Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба".

Тэги: мошенничество, порча

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