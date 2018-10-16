«Стройиндустрия» выплатила работникам лишь один процент долгов по зарплате

17 октября в прокуратуре Вологды будет работать временная приемная прокурора области по вопросам исполнения трудового законодательства ООО «Стройиндустрия». В частности, можно будет обратиться по проблемам с выплатами зарплаты на предприятии.

Прием будет проводиться в 10.30 в здании прокуратуры г. Вологды по адресу: ул. Зосимовская, д. 60.

В настоящее время перед работникам «Стройиндустрии» выплачено около 1,2 млн рублей - это 1,18 % от общего размера задолженности.

Напомним, в январе 2018 года областная прокуратура сообщала, что арестованное имущество "Стройиндустрии" оценивают в 600 миллионов рублей, и что этих денег хватит и на выплату заработной платы, и на закрытие обязательств перед дольщиками.

Однако в апреле бывшие работники «Стройиндустрии» рассказали Newsvo, что имущество дочерних компаний фирмы продают с торгов за бесценок.