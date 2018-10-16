У вологжанки украли iPhone 7, когда она примеряла вещи в торговом центре

В Вологде у девушки украли iPhone 7, когда она примеряла вещи в ЦУМе на Благовещской, 4. Информация об этом появилась в соцсети накануне вечером.

Со слов автора поста, она вместе с подругой примеряла одежду в отделе "Модис". Телефон одной из девушек марки "iPhone 7" лежал на пуфике в примерочной, но после примерки одежды он пропал. Девушки уверены, что телефон вместе с "кучей" вещей забрали в свою примерочную незнакомые женщина с мужчиной.

Когда девушки позвонили на украденный "iPhone 7", им ответила женщина. Она сказала, что телефон нашла возле торгового центраа и может вернуть за вознаграждение в 5 тысяч рублей. Однако хозяйка телефона пишет, что его украли прямо из примерочной, поэтому она написала заявление в полицию.

В пресс-службе УМВД Newsvo подтвердили, что такое заявление о краже телефона в ЦУМе действительно есть. По данному факту ведется проверка.