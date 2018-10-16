В Вытегорском районе женщина за рулем ВАЗа врезалась в дерево и погибла
16.10.2018 [Происшествия]
В Вытегорском районе 47-летняя женщина, управляя ВАЗом, врезалась в дерево и погибла. ДТП произошло сегодня около 11.30 на 17 км автодороги Демино-Ольково.
По предварительной информации, ВАЗ-2115 съехал с дороги в кювет, после чего врезался в дерево. От полученных травм водитель скончалась на месте аварии. Обстоятельства происшествия устанавливаются, на месте работают наряды ГИБДД.
Фото областного УМВД
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