Череповчанка Евгения Лаленкова стала двукратным призером Кубка России по конькобежному спорту

16.10.2018 [Спорт]
Череповчанка Евгения Лаленкова стала двукратным призером Кубка России по конькобежному спорту

Вологодские конькобежцы завоевали четыре медали на I этапе Кубка России по конькобежному спорту, который проходил 13-14 октября на арене конькобежного центра «Коломна».

Череповчанке Евгении Лаленковой заняла второе место на дистанции 3000 метров, уступив менее 5 секунд победительнице Наталье Ворониной из Нижегородской области, и стала третьей на дистанции 1500 метровой.

Артем Кузнецов проиграл 6 сотых секунд на дистанции 1000 метров среди мужчин победителю Виктору Муштакову из Алтайского края. А Руслан Захаров, представитель Санкт-Петербурга и Вологодской области, завоевал бронзу на дистанции 500 метров, пропустив вперед только Павла Кулижникова и Виктора Муштакова. Четвертую строчку на этой дистанции занял Артем Кузнецов.

Кубок России по конькобежному спорту в Коломне - первый из пяти этапов сезона 2018/19. На каждом этапе конькобежцы зарабатывают очки, а потом спортсмены с наибольшим количеством очков примут участие в финале Кубка России.
 

Тэги: конькобежный спорт
Фото: vk.com/ssckolomna

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Принц из Нигерии, женившийся на череповчанке, умер в ночном клубе
В Вологде спасателям пришлось вытаскивать детей, утонувших в грязи на стройке
В Вашкинском районе священника подозревают в приставаниях к 14-летней девочке
Начальник департамента здравоохранения Вологодской области покидает свой пост
Появилась информация о недостаче в 4 млн рублей в Вологодской областной филармонии
В связи с гибелью полуторамесячной девочки в Вологде возбуждено уголовное дело о халатности со стороны полицейских
Самый богатый депутат Вологодского заксобрания скрыла часть своих доходов
В департаменте городского хозяйства в Вологде снова сменится руководитель
В Вологде «Вторресурсы» отказываются принимать мусор от управляющих компаний
Фирма «Шалаевский и партнеры» выиграла суд у "Презентационно-сервисного центра" Вологодской области
15.10.2018 [Происшествия]

В Вашкинском районе священника подозревают в приставаниях к 14-летней девочке

9617
6
14.10.2018 [Происшествия]

В связи с гибелью полуторамесячной девочки в Вологде возбуждено уголовное дело о халатности со стороны полицейских

5612
3

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Череповчанка Евгения Лаленкова стала двукратным призером Кубка России по конькобежному спорту
Сотрудник «Вологдаэнерго» осужден условно за получение взятки в Череповецком районе
Полиция задержала водителя, укравшего 3,2 млн рублей, которые он должен был доставить из Череповца в Москву
Вологодское УФАС возбудило дело по нарушению закона о рекламе оператором «МТС»
В Белозерском районе банк забрал у супругов четырехкомнатную квартиру за долг по ипотеке
В вологодском здравоохранении продолжаются кадровые перестановки
Житель Грязовецкого района поссорился со знакомым во время пьянки и нанес ему 50 ударов ножом
 
08.10.2018 [Экономика]

370 млн рублей долгов вологодского «Транс-Альфа ЭЛЕКТРО» заплатит «Псковский электромашзавод»

4248
0
16.10.2018 [БлогоVO]

Как фейки «топят» за «Магистраль», или как в Вологде не дают работать бизнесу, не угодному властям

187
0
16.10.2018 [Обзор Прессы]

Жительница Саратова умерла, не дождавшись льготных лекарств

147
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика