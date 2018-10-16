Череповчанка Евгения Лаленкова стала двукратным призером Кубка России по конькобежному спорту

Вологодские конькобежцы завоевали четыре медали на I этапе Кубка России по конькобежному спорту, который проходил 13-14 октября на арене конькобежного центра «Коломна».

Череповчанке Евгении Лаленковой заняла второе место на дистанции 3000 метров, уступив менее 5 секунд победительнице Наталье Ворониной из Нижегородской области, и стала третьей на дистанции 1500 метровой.

Артем Кузнецов проиграл 6 сотых секунд на дистанции 1000 метров среди мужчин победителю Виктору Муштакову из Алтайского края. А Руслан Захаров, представитель Санкт-Петербурга и Вологодской области, завоевал бронзу на дистанции 500 метров, пропустив вперед только Павла Кулижникова и Виктора Муштакова. Четвертую строчку на этой дистанции занял Артем Кузнецов.

Кубок России по конькобежному спорту в Коломне - первый из пяти этапов сезона 2018/19. На каждом этапе конькобежцы зарабатывают очки, а потом спортсмены с наибольшим количеством очков примут участие в финале Кубка России.

