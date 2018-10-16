Сотрудник «Вологдаэнерго» осужден условно за получение взятки в Череповецком районе

16.10.2018 [Общество]

В Череповецком районе вынесен приговор сотруднику ПАО «МРСК Северо-Запада» - «Вологдаэнерго», который за несоставление акта о неработающем счетчике он потребовал у хозяев дома взятку.

Напомним, в мае 2018 года обвиняемый, являясь должностным лицом Череповецкого филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» - «Вологдаэнерго», выехал с подчиненными работниками в деревню Воронино для проверки приборов учета электроэнергии. Обнаружив нарушения в рабоет электросчетчика, он предложил владельцу прибора передать ему незаконное вознаграждение в размере 30 тыс. рублей за несоставление акта о безучетном потреблении электроэнергии.

Владелец прибора учета обратился к полицию. В дальнейшем, действуя по договоренности с энергетиком, он встретился с ним и передал часть денежных средств в размере 15 тыс. рублей, что было зафиксировано сотрудниками полиции. Было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 7 ст. 204 УК РФ (незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег за незаконное бездействие в интересах дающего).

Обвиняемый полностью признал вину в совершенном преступлении, раскаялся в содеянном, сообащет областная прокуратура. Энергетику назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно.

За осужденным остается право на обжалование приговора в апелляционном порядке.

Тэги: взятка, Вологдаэнерго

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