Полиция задержала водителя, укравшего 3,2 млн рублей, которые он должен был доставить из Череповца в Москву

16.10.2018 [Происшествия]

Полиция задержала водителя транспортной компании, укравшего 3,2 млн рублей, которые он должен был доставить из Череповца в Москву. Кража была совершена еще в 2015 году, однако вора разыскали только сейчас.

- С заявлением о хищении в полицию Череповца обратился один из предпринимателей города металлургов. Как пояснил заявитель, ему потребовалось отправить в столицу крупную сумму денег наличными – 3 миллиона 200 тысяч рублей. Он обратился к хорошо ему знакомому владельцу транспортной компании, - сообщает пресс-служба УМВД по Вологодской области.

Приятель бизнесмена поручился за доставку груза и передал посылку водителю, который должен был отвезти ее адресату. Через несколько дней стало известно, что груз так и не был доставлен получателю, а водитель перестал выходить на связь.

Название транспортной компании областное УМВД не называет.

37-летнего мужчину полицейские не могли найти три года: все это время у него не было постоянной прописки, вор скрывался на территории Ленинградской области. В ходе работы с коллегами из Санкт-Петербурга вологодские правоохранители смогли задержать подозреваемого в краже и доставить в Череповец.

- Мужчина сознался в содеянном и рассказал, что пошёл на преступление из корыстных побуждений. Получив от своего руководителя задание доставить ценный груз, злоумышленник попросил сменщика выйти в рейс вместо него, а сам присвоил содержимое посылки и скрылся из города. Похищенные деньги он потратил, так как длительное время нигде не работал. Мужчина даже пытался открыть собственное дело, но его попытки не увенчались успехом, - сообщает пресс-служба УМВД по Вологодской области.

За кражу в особо крупном размере мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Тэги: кража

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