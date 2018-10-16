Вологодское УФАС возбудило дело по нарушению закона о рекламе оператором «МТС»

В Вологде антимонопольная служба после обращения жителя возбудила дело о нарушении закона о рекламе ПАО «МТС».

«Гражданин сообщил, что на баннерах по адресам: ул. Ленинградская, д. 85, ул. Мира, д. 82, и ул. Зосимовская, д. 91 в городе Вологде размещалась реклама следующего содержания: «Самый быстрый интернет» и «Интернет лидер страны», - сообщает пресс-служба УФАС.

Согласно закону, реклама, которая содержит не соответствующие действительности сведения о преимуществах рекламируемого товара или услуги перед остальными, считается недостоверной.

В итоге вологодское УФАС России возбудило производство по делу по признакам нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе.

Рассмотрение дела назначено на 13 ноября.