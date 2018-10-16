В Белозерском районе банк забрал у супругов четырехкомнатную квартиру за долг по ипотеке

16.10.2018 [Общество]

В Белозерском районе банк забрал четырехкомнатную квартиру должников по ипотеке, сообщает региональное управление службы судебных приставов.

Супружеская пара накопила миллионный долг по кредиту и не спешила рассчитываться. По решению суда приставы арестовали их четырехкомнатню квартиру, которая была в залоге у банка. Однако и после этого супруги не  принимали никаких мер для погашения долга.

- Тогда работники службы предложили банку-взыскателю принять арестованную недвижимость в счет погашения задолженности. Банк, в свою очередь, принял квартиру на свой баланс, - сообщает УФССП.

Тэги: судебные приставы, ипотека, арест, банки

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