В Белозерском районе банк забрал у супругов четырехкомнатную квартиру за долг по ипотеке
16.10.2018 [Общество]
В Белозерском районе банк забрал четырехкомнатную квартиру должников по ипотеке, сообщает региональное управление службы судебных приставов.
Супружеская пара накопила миллионный долг по кредиту и не спешила рассчитываться. По решению суда приставы арестовали их четырехкомнатню квартиру, которая была в залоге у банка. Однако и после этого супруги не принимали никаких мер для погашения долга.
- Тогда работники службы предложили банку-взыскателю принять арестованную недвижимость в счет погашения задолженности. Банк, в свою очередь, принял квартиру на свой баланс, - сообщает УФССП.
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