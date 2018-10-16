В Белозерском районе банк забрал у супругов четырехкомнатную квартиру за долг по ипотеке

В Белозерском районе банк забрал четырехкомнатную квартиру должников по ипотеке, сообщает региональное управление службы судебных приставов.

Супружеская пара накопила миллионный долг по кредиту и не спешила рассчитываться. По решению суда приставы арестовали их четырехкомнатню квартиру, которая была в залоге у банка. Однако и после этого супруги не принимали никаких мер для погашения долга.