В вологодском здравоохранении продолжаются кадровые перестановки

На прошлой неделе Newsvo стало известно, что с главрачом поликлиники № 1 Череповца Алексеем Винидиктовым не хотят продлевать контракт. По данным Newsvo, полученным из собственных источников, его поставили об этом в известность за несколько дней до назначения нового руководства.

Накануне эта информация подтвердилась: с 15 октября поликлиникой № 1 руководит Сергей Подъяпольский, который ранее возглавлял управлении организации медпомощи по Череповцу.

Интересно, что сменили руководство поликлиники № 1, где главврач был на месте, при том что в Череповце сейчас у двух других поликлиник руководство все еще не назначено. В поликлинике № 7 и строительной поликлинике сейчас работают и.о. руководителей.

Напомним, что одновременно с поста уходит и начальник областного департамента здравоохранения Игорь Маклаков. Его последний рабочий день в этой должности – 18 октября.

Кто его заменит, пока не сообщается. По данным Newsvo, это место могут занять главный врач Вологодской областной клинической больницы № 2 Андрей Пулин, главный врач Вологодской областной клинической больницы Дмитрий Ваньков или главный врач Вологодской областной детской больницы Владимир Богатырев.