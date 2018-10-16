В вологодском здравоохранении продолжаются кадровые перестановки

16.10.2018 [Общество]

На прошлой неделе Newsvo стало известно, что с главрачом поликлиники № 1 Череповца  Алексеем Винидиктовым не хотят продлевать контракт. По данным Newsvo, полученным из собственных источников, его поставили об этом в известность за несколько дней до назначения нового руководства.

Накануне эта информация подтвердилась:  с 15 октября поликлиникой № 1 руководит Сергей Подъяпольский, который ранее возглавлял управлении организации медпомощи по Череповцу.

Интересно, что сменили руководство поликлиники № 1, где главврач был на месте, при том что в Череповце сейчас у двух других поликлиник руководство все еще не назначено. В поликлинике № 7 и строительной поликлинике сейчас работают и.о. руководителей.

Напомним, что одновременно с поста уходит и начальник областного департамента здравоохранения Игорь Маклаков. Его последний рабочий день в этой должности – 18 октября.

Кто его заменит, пока не сообщается. По данным Newsvo, это место могут занять главный врач Вологодской областной клинической больницы № 2 Андрей Пулин, главный врач Вологодской областной клинической больницы Дмитрий Ваньков или главный врач Вологодской областной детской больницы Владимир Богатырев.

Тэги: здравоохранение

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Принц из Нигерии, женившийся на череповчанке, умер в ночном клубе
В Вологде спасателям пришлось вытаскивать детей, утонувших в грязи на стройке
В Вашкинском районе священника подозревают в приставаниях к 14-летней девочке
Начальник департамента здравоохранения Вологодской области покидает свой пост
Появилась информация о недостаче в 4 млн рублей в Вологодской областной филармонии
В связи с гибелью полуторамесячной девочки в Вологде возбуждено уголовное дело о халатности со стороны полицейских
Самый богатый депутат Вологодского заксобрания скрыла часть своих доходов
В департаменте городского хозяйства в Вологде снова сменится руководитель
В Вологде «Вторресурсы» отказываются принимать мусор от управляющих компаний
Фирма «Шалаевский и партнеры» выиграла суд у "Презентационно-сервисного центра" Вологодской области
16.10.2018 [Общество]

В вологодском здравоохранении продолжаются кадровые перестановки

1468
0
16.10.2018 [Происшествия]

Полиция задержала водителя, укравшего 3,2 млн рублей, которые он должен был доставить из Череповца в Москву

686
0
16.10.2018 [Происшествия]

В Череповце возбуждено уголовное дело по факту смерти в больнице 2-летней девочки

757
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Череповчанка Евгения Лаленкова стала двукратным призером Кубка России по конькобежному спорту
Сотрудник «Вологдаэнерго» осужден условно за получение взятки в Череповецком районе
Полиция задержала водителя, укравшего 3,2 млн рублей, которые он должен был доставить из Череповца в Москву
Вологодское УФАС возбудило дело по нарушению закона о рекламе оператором «МТС»
В Белозерском районе банк забрал у супругов четырехкомнатную квартиру за долг по ипотеке
В вологодском здравоохранении продолжаются кадровые перестановки
Житель Грязовецкого района поссорился со знакомым во время пьянки и нанес ему 50 ударов ножом
 
08.10.2018 [Экономика]

370 млн рублей долгов вологодского «Транс-Альфа ЭЛЕКТРО» заплатит «Псковский электромашзавод»

4248
0
16.10.2018 [БлогоVO]

Как фейки «топят» за «Магистраль», или как в Вологде не дают работать бизнесу, не угодному властям

189
0
16.10.2018 [Обзор Прессы]

Жительница Саратова умерла, не дождавшись льготных лекарств

147
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика