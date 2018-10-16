Житель Грязовецкого района поссорился со знакомым во время пьянки и нанес ему 50 ударов ножом

16.10.2018 [Происшествия]

Жестокое убийство произошло вечером 14 октября в деревне Хорошево Грязовецкого района: пьяный 21-летний молодой человек нанес более 50 ножевых ранений пришедшему к нему домой гостю.

По версии следствия, 24-летний погибший пришел в тот вечер в квартиру подозреваемого, они вместе выпивали и поссорились. Гость ударил хозяина, после чего тот в отместку схватил нож и нанес собутыльнику более 50 ранений. Молодой человек скончался на месте происшествия, после чего подозреваемый вытащил его тело на улицу, чтобы отвести от себя подозрения. Мертвого мужчину обнаружили прохожие и вызвали правоохранителей. Следы крови привели следователей СКР к квартире подозреваемого. Он был задержан, сейчас решается вопрос о заключении под стражу, сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Ведется следствие.

Тэги: ножевые ранения, убийство, пьянка

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