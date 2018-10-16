В Великоустюгском районе водитель «Рено» сбил 13-летнюю девочку и скрылся с места ДТП

В Великоустюгском районе «Рено» выехал на обочину и сбил 13-летнюю девочку. С места происшествия водитель иномарки скрылся, но был задержан полицейскими.

ДТП произошло около 17:50 на 14 км автодороги Михнинская – Теплогорье – Подосиновец. Водитель «Рено Лагуна» выехал на правую обочину и сбил девочку, которая двигалась навстречу. Известно, что на одежде ребенка были светоотражающие элементы, а в руках – фонарик.

46-летний мужчина, управлявший иномаркой, с места происшествия скрылся, бросив авто, но был в ту же ночь задержан сотрудниками ГИБДД в доме у знакомых.

Девочка с травмами была доставлена в медицинское учреждение.