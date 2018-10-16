69 населенных пунктов Вологодской области расположены в зонах возможного затопления в половодье

В Вологодской области определили зоны возможного затопления в паводкоопасный период. В них расположено 69 населенных пунктов, в которых проживает свыше 18,5 человек, сообщает пресс-служба регионального правительства.

«По поручению губернатора Олега Кувшинникова правительством области проведена масштабная работа по выявлению зон возможного затопления, подтопления. Она выполнена в целях предотвращения негативного воздействия вод на определенные территории и объекты, - рассказал заместитель губернатора Вологодской области Виктор Рябишин. - На основании указа президента РФ подготовлена документация, запрещающая строительство в опасной паводковой зоне. В настоящее время границы зон подтопления определены в Красавино и в Великом Устюге. В работе - еще 12 зон подтопления на территории региона».

По информации управления МЧС по Вологодской области, затопляемые участки выявлены на территориях Великоустюгского района, городов Вологда, Бабаево, Сокол, Устюжна, Харовск, Тотьма, Никольск, сёл Устье, Нюксеница, Кичменгский Городок, Верховажье, Сямжа и Чагода. По данным многолетних наблюдений Росгидромета, наиболее паводкоопасным в Вологодской области является Великоустюгский район.

Строить дома в таких зонах запрещено. Однако если строение попало в зону подтопления ранее, жители в случае наводнения имеет право получить компенсацию в зависимости от силы разрушения по решению специальной комиссии. В настоящее время во всех районах области разрешения на строительство на затапливаемых территориях не выдаются.