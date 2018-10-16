Суд оштрафовал на 5 тысяч рублей главу Фонда капремонтов Вологодской области Игоря Михельсона

Руководителя Фонда капремонтов Вологодской области Игоря Михельсона оштрафовали за нарушения в работе с обращениями жителей, сообщает региональная прокуратура.

Проверка показала, что в марте 2018 года в Фонд поступило заявление от мужчины, который просил аннулировать его задолженность по взносам на капитальный ремонт, а также спрашивал, почему от организации нет ответа на его декабрьское обращение.

- В нарушение указанных требований законодательства Фондом обращение заявителя рассмотрено не в полном объеме, ответ не содержал информации о результатах рассмотрения ранее направленного обращения заявителя, - говорится в сообщении прокуратуры.

В отношении директора Фонда вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по ст. 5.59 КоАП РФ (Нарушение порядка рассмотрения обращений граждан). Мировой суд назначил Игорю Михельсону наказание в виде штрафа в 5 тысяч рублей.