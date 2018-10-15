В Вологде работники завода вынесли с работы подшипники в контейнерах из-под еды

В Вологде работники одного из подшипниковых предприятий попались на проходной с подшипниками в контейнерах из-под еды.

В полицию поступило сообщение, что на предприятии пропали 4500 подшипников и их комплектующих, которые используются в качестве запчастей к автомашинам отечественного производителя. Общий ущерб оценили в 1,3 млн рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий при выходе с территории были задержаны трое работников. У них в ходе личного досмотра личных вещей, сумок и контейнеров из-под еды обнаружили и изъяли 100 подшипников.

В ходе дальнейшей проверки установили, что к краже подшипников причастен еще один работник.

В отношение 29-летнего, 32-летнего,37-летнего и 41-летнего работников возбуждено уголовное дело по статье по ч.4 ст.158 УК РФ «Кража, совершенная в особо крупном размере». Как рассказали в пресс-службе среди подозреваемых есть как мужчины, так и женщины. На каком предприятии произошла кража. В УМВД не говорят.

- В настоящее время сотрудники полиции устанавливают, каким образом осуществлялся сбыт похищенного имущества, проведены мероприятия по изъятию с целью проверки подшипников в одной из торговых точек Вологды. Полицейские проверяют подозреваемых на причастность к совершению аналогичных преступлений,- сообщает пресс-служба областного УМВД по Вологодской области.

Напомним, в декабре 2017 года похожая кража произошла на Вологодском подшипниковом заводе на Окружном шоссе.

http://newsvo.ru/news/111395