В Вожегодском районе пожарные весь день искали под завалами жильца сгоревшего дома и не нашли. Мужчина исчез.

- Накануне в 23:00 поступило сообщение о возгорании в одноэтажном частном деревянном доме 8Х10 кв. метров в деревне Заберезник. В 23:35 пожарные были на месте. В 00:40 пожар ликвидировали. Дом сгорел полностью. Сегодня пожарные занимались разбором завалов и поиском предполагаемого погибшего вольно наемного рабочего, который проживал в сгоревшем доме, принадлежащим женщине, так как автомобиль мужчины был припаркован недалеко от дома, однако мужчину погибшим не нашли. Ущерб и причина пожара устанавливаются. Регламент превышен на 15 минут из-за удаленности пожарной части (35 км) и плохих дорог,- прокомментировали в пресс-службе УМЧС по Вологодской области.