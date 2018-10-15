Жительницу Шексны нашли задушенной на собственном балконе

15.10.2018 [Происшествия]

В Шексне на балконе квартиры обнаружили тело 57-летней местной жительницы. Трагедия произошла в минувший четверг, 11 октября.

В тот день вечером житель райцентра пришел проведать свою мать, проживающую в доме на улице Первомайской и обнаружил ее мертвой в неестественной позе на балконе, сообщает шекснинская газета "Звезда".

Под подозрение в убийстве сельчанки попал уроженец республики Кыргыстан, проживающий в Череповце. По информации издания, на след преступника удалось выйти по бумажным чекам, найденным в квартире. Подозреваемый знал потерпевшую. Она могла впустить его в квартиру сама. По одной из версий, подозреваемый в момент совершения преступления был пьян: сначала он задушил женщину веревкой, потом забрал телевизор и уехал в Череповец.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

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