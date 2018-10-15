Два человека получили травмы в столкновении иномарки и «Газели» в Вологде

15.10.2018 [Происшествия]

Два человека получили травмы в столкновении двух машин на обходе Вологды. ДТП произошло сегодня около 11 часов.

По предварительной информации областного УМВД, 78-летний мужчина за рулем «Рено Дастер» при выполнении разворота нарушил правила дорожного движения и  допустил столкновение с «Газелью».

В результате ДТП пострадали водитель и 80-летняя пассажирка иномарки. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Принц из Нигерии, женившийся на череповчанке, умер в ночном клубе
В Вологде спасателям пришлось вытаскивать детей, утонувших в грязи на стройке
Врача-анестезиолога из вологодской больницы, где от пневмонии умер ребенок, приговорили к двум годам колонии
В Вашкинском районе священника подозревают в связи с 14-летней девочкой
Появилась информация о недостаче в 4 млн рублей в Вологодской областной филармонии
Начальник департамента здравоохранения Вологодской области покидает свой пост
В связи с гибелью полуторамесячной девочки в Вологде возбуждено уголовное дело о халатности со стороны полицейских
Самый богатый депутат Вологодского заксобрания скрыла часть своих доходов
В департаменте городского хозяйства в Вологде снова сменится руководитель
Евгения Доможирова арестовали на 15 суток за митинг против повышения пенсионного возраста
15.10.2018 [Общество]

Начальник департамента здравоохранения Вологодской области покидает свой пост

5359
2
15.10.2018 [Происшествия]

В Вашкинском районе священника подозревают в связи с 14-летней девочкой

6429
6
15.10.2018 [Общество]

Жители пожаловались на разваливающиеся перила отремонтированного Красного моста в Вологде

2932
3

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологде работники завода вынесли с работы подшипники в контейнерах из-под еды
В Вожегодском районе пожарные весь день искали под завалами жильца сгоревшего дома
Жительницу Шексны нашли задушенной на собственном балконе
Два человека получили травмы в столкновении иномарки и «Газели» в Вологде
Новые машины скорой помощи получили медучреждения из Устюженского, Харовского и Сокольского районов
Начальник департамента здравоохранения Вологодской области покидает свой пост
Поисковики ищут родственников солдата ВОВ из Устюженского района
 
08.10.2018 [Экономика]

370 млн рублей долгов вологодского «Транс-Альфа ЭЛЕКТРО» заплатит «Псковский электромашзавод»

4138
0
15.10.2018 [БлогоVO]

Пост о том, как всю жизнь живу с врожденной безграмотностью

85
0
10.10.2018 [Обзор Прессы]

Обрушение Золотых Крестов

2021
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика