Два человека получили травмы в столкновении иномарки и «Газели» в Вологде
15.10.2018 [Происшествия]
Два человека получили травмы в столкновении двух машин на обходе Вологды. ДТП произошло сегодня около 11 часов.
По предварительной информации областного УМВД, 78-летний мужчина за рулем «Рено Дастер» при выполнении разворота нарушил правила дорожного движения и допустил столкновение с «Газелью».
В результате ДТП пострадали водитель и 80-летняя пассажирка иномарки. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.
15.10.2018 [Происшествия]
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