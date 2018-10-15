Два человека получили травмы в столкновении иномарки и «Газели» в Вологде

Два человека получили травмы в столкновении двух машин на обходе Вологды. ДТП произошло сегодня около 11 часов.

По предварительной информации областного УМВД, 78-летний мужчина за рулем «Рено Дастер» при выполнении разворота нарушил правила дорожного движения и допустил столкновение с «Газелью».

В результате ДТП пострадали водитель и 80-летняя пассажирка иномарки. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.