Новые машины скорой помощи получили медучреждения из Устюженского, Харовского и Сокольского районов

15.10.2018 [Общество]
Новые машины скорой помощи получили медучреждения из Устюженского, Харовского и Сокольского районов

Ключи от трех новых машин скорой помощи вручили сегодня в Вологде победителям областного конкурса «Здоровье вологжан». Автомобили выиграли Желябовская участковая больница (Устюженский район), фельдшерско-акушерский пункт Семигородний (Харовский район) и Двиницкая амбулатория (Сокольский район).

Конкурс, в рамках которого учитываются критерии охвата населения профилактическими осмотрами, флюорографическими обследованиями, прививками, активность участия медучреждений в формировании здорового образа жизни, проводится в Вологодской области пятнадцатый год подряд. За это время было вручено 55 автомашин.

В этом году в рамках областной программы развития здравоохранения за счет средств бюджета региона уже приобретено 8 санитарных автомобилей. Автомашины УАЗ пополнят автопарки ФАПов в Белозерском, Бабаевском, Вологодском, Вытегорском, Грязовецком, Никольском, Тарногском и Устюженском районах.

«Работа, которую мы сейчас проводим в сфере здравоохранения, должна быть направлена на достижение только одной цели - увеличение продолжительности жизни жителей области. За последние пять лет этот показатель увеличился на три года: с 68 лет до 71 года. Однако мы обязаны поставить перед собой цель принципиально нового уровня, о которой говорит президент. Россия должна войти в состав стран «80+», - подчеркнул глава региона Олег Кувшинников.

Поэтапное обновление автопарка скорой и неотложной медицинской помощи – одна из основных задач новой программы развития региональной системы здравоохранения до 2022 года. Документ, напомним, включает в себя четыре уровня. Первый из них подразумевает переформатирование работы фельдшерско-акушерских пунктов. В области сформирована сеть опорных ФАПов, куда войдут 117 учреждений. Все они, как сообщает пресс-служба губернатора, будут укомплектованы фельдшерами, оснащены необходимым медицинским оборудованием и санитарным транспортом до 2022 год

Тэги: здравоохранение, скорая помощь

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Принц из Нигерии, женившийся на череповчанке, умер в ночном клубе
В Вологде спасателям пришлось вытаскивать детей, утонувших в грязи на стройке
Врача-анестезиолога из вологодской больницы, где от пневмонии умер ребенок, приговорили к двум годам колонии
В Вашкинском районе священника подозревают в связи с 14-летней девочкой
Появилась информация о недостаче в 4 млн рублей в Вологодской областной филармонии
Начальник департамента здравоохранения Вологодской области покидает свой пост
В связи с гибелью полуторамесячной девочки в Вологде возбуждено уголовное дело о халатности со стороны полицейских
Самый богатый депутат Вологодского заксобрания скрыла часть своих доходов
В департаменте городского хозяйства в Вологде снова сменится руководитель
Евгения Доможирова арестовали на 15 суток за митинг против повышения пенсионного возраста
12.10.2018 [Общество]

В Вологде «Вторресурсы» отказываются принимать мусор от управляющих компаний

3708
1

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологде работники завода вынесли с работы подшипники в контейнерах из-под еды
В Вожегодском районе пожарные весь день искали под завалами жильца сгоревшего дома
Жительницу Шексны нашли задушенной на собственном балконе
Два человека получили травмы в столкновении иномарки и «Газели» в Вологде
Новые машины скорой помощи получили медучреждения из Устюженского, Харовского и Сокольского районов
Начальник департамента здравоохранения Вологодской области покидает свой пост
Поисковики ищут родственников солдата ВОВ из Устюженского района
 
08.10.2018 [Экономика]

370 млн рублей долгов вологодского «Транс-Альфа ЭЛЕКТРО» заплатит «Псковский электромашзавод»

4138
0
15.10.2018 [БлогоVO]

Пост о том, как всю жизнь живу с врожденной безграмотностью

85
0
10.10.2018 [Обзор Прессы]

Обрушение Золотых Крестов

2021
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика