Новые машины скорой помощи получили медучреждения из Устюженского, Харовского и Сокольского районов

Ключи от трех новых машин скорой помощи вручили сегодня в Вологде победителям областного конкурса «Здоровье вологжан». Автомобили выиграли Желябовская участковая больница (Устюженский район), фельдшерско-акушерский пункт Семигородний (Харовский район) и Двиницкая амбулатория (Сокольский район).

Конкурс, в рамках которого учитываются критерии охвата населения профилактическими осмотрами, флюорографическими обследованиями, прививками, активность участия медучреждений в формировании здорового образа жизни, проводится в Вологодской области пятнадцатый год подряд. За это время было вручено 55 автомашин.

В этом году в рамках областной программы развития здравоохранения за счет средств бюджета региона уже приобретено 8 санитарных автомобилей. Автомашины УАЗ пополнят автопарки ФАПов в Белозерском, Бабаевском, Вологодском, Вытегорском, Грязовецком, Никольском, Тарногском и Устюженском районах.

«Работа, которую мы сейчас проводим в сфере здравоохранения, должна быть направлена на достижение только одной цели - увеличение продолжительности жизни жителей области. За последние пять лет этот показатель увеличился на три года: с 68 лет до 71 года. Однако мы обязаны поставить перед собой цель принципиально нового уровня, о которой говорит президент. Россия должна войти в состав стран «80+», - подчеркнул глава региона Олег Кувшинников.

Поэтапное обновление автопарка скорой и неотложной медицинской помощи – одна из основных задач новой программы развития региональной системы здравоохранения до 2022 года. Документ, напомним, включает в себя четыре уровня. Первый из них подразумевает переформатирование работы фельдшерско-акушерских пунктов. В области сформирована сеть опорных ФАПов, куда войдут 117 учреждений. Все они, как сообщает пресс-служба губернатора, будут укомплектованы фельдшерами, оснащены необходимым медицинским оборудованием и санитарным транспортом до 2022 год