Поисковики ищут родственников солдата ВОВ из Устюженского района
Московский поисковый отряд «Обелиск» ищет родственников солдата Василия Паничева, призванного на войну из сельского поселения Никольское Устюженского района.
- Умер от ран 15.08.1943 года в госпитале ЭГ № 4864 и первоначально был захоронен в братской могиле в дер. Крутая Угранского района Смоленской области. Останки бойца были подняты поисковым отрядом "Обелиск", г. Москва (командир Михаил Поляков) в 2011 году на месте бывшего госпитального захоронения в дер. Крутая Угранского района Смоленской области и перезахоронены в 2012 году в братской могиле на Поле Памяти в с. Знаменка Угранского района Смоленской области, - сообщают поисковики.
Данные солдата:
Паничев Василий Петрович, 1898 г.р., сержант, командир отделения 94 стрелкового полка 10 Армии.
Жена - Паничева Е.В.
Призван Ковжинским РВК Вологодской области.
Последнее место службы 10 гв. А 94 сп
Поисковики хотят передать родственникам документы по бойцу и адрес современного места захоронения.
Контакты для связи: волонтер Фаттахова Роза. г. Челябинск. 8-903-089-75-79 или roza-fattahova@mail.ru.