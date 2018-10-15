Поисковики ищут родственников солдата ВОВ из Устюженского района

Московский поисковый отряд «Обелиск» ищет родственников солдата Василия Паничева, призванного на войну из сельского поселения Никольское Устюженского района.

- Умер от ран 15.08.1943 года в госпитале ЭГ № 4864 и первоначально был захоронен в братской могиле в дер. Крутая Угранского района Смоленской области. Останки бойца были подняты поисковым отрядом "Обелиск", г. Москва (командир Михаил Поляков) в 2011 году на месте бывшего госпитального захоронения в дер. Крутая Угранского района Смоленской области и перезахоронены в 2012 году в братской могиле на Поле Памяти в с. Знаменка Угранского района Смоленской области, - сообщают поисковики.