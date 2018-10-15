"Северсталь" уступила питерскому "СКА" и обыграла минское "Динамо"

15.10.2018 [Спорт]

Череповецкая "Северсталь" 12 и 14 октября провела два матча в рамках Чемпионата КХЛ, одержав одну победу и потерпев одно поражение.

В пятницу череповецкая команда встречалась со "СКА" в Санкт-Петербурге и проиграла со счетом 0:2. У победителей в середине второго периода дублем отметился Павел Дацюк. А в воскресенье "Северсталь" играла в столице Белоруссии против минского "Динамо". Пропустив шайбу в свои ворота уже на третьей минуте игры, череповчане сумели сравнять счет во втором периоде - шайбу забросил Сергей Лапин. Победу "Северстали" на пятой минуте овертайма принес гол Руслана Карлина, счет 2:1.

Череповецкая команда набрала 14 очков и сейчас находится на 9 строчке турнирной таблицы Западной конференции. От восьмого места, которое сейчас занимает подмосковный "Витязь", череповчан отделяет всего одно очко. С "Витязем" "Северсталь" встретится 16 откбяря в Подмосковье.
 

Тэги: хоккей

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