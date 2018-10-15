В Череповце 4-летняя девочка поранилась ножом, пока взрослые отлучились из кухни

В Череповце 4-летняя девочка поранилась ножом, пока родственница, которая должна была за ней присматривать, вышла из кухни. Инцидент произошел в субботу, 13 октября, в квартире дома на улице Ветеранов, сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

По предварительным данным, женщина отлучилась из кухни в комнату, чтобы покормить новорожденного ребенка. Девочка, оставшись вдвоем с 4-летней дочерью хозяйки квартиры, потянулась на стол, упала и поранилась ножом. С проникающим колото-резаным ранением брюшной полости ребенок был доставлен в детскую городскую больницу. По информации медиков, сейчас жизни девочки ничто не угрожает.

- Как именно ребенок поранился, выяснит следствие. Со второй девочкой, которая находилась на кухне в тот момент, будет работать психолог, - сообщили Newsvo в СУ СК РФ по Вологодской области.

Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью). Ведется следствие.