В Бабаево во время пожара пострадал 7-летний мальчик

В Бабаевском районе во время пожара пострадал 7-летний мальчик.

Возгорание произошло в минувшую субботу в трехкомнатной квартире в одноэтажном деревянном двухквартирном жилом доме №14А на улице Советской в городе Бабаево.

- Сообщение о возгорании поступило в 13:07. Через три минуты пожарные были на месте происшествия. В 14:00 пожар полностью ликвидировали. Площадь пожара составила 40 кв. метра. В результате пожара повреждена внутренняя отделка котельной, две комнаты закопчены по всей площади,- рассказали в пресс-службе областного УМЧС по Вологодской области.

Установлено, что возгорание произошло в помещении котельной площадью 4Х3 кв. метра. По предварительной версии, причиной пожара стало короткое замыкание в электропроводке.

В результате пожара 7-летний мальчик с отравлением угарным газом был госпитализирован в районную больницу, взрослые не пострадали. Ущерб от пожара оценивается.