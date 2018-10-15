В Череповце мужчина выстрелил в глаз незнакомцу, чтобы остановить ссору

15.10.2018 [Происшествия]

В Череповце мужчина выстрелил в глаз незнакомцу, желая остановить словесную перепалку между им и девушкой. О пациенте с травмой глаза в результате стрельбы полицейским сообщили из больницы.

23-летний пострадавший рассказал сотрудникам полиции, что в одном из дворов на улице Архангельской он поругался со своей знакомой. На шум обратил внимание жилец соседнего дома и, подойдя к ним, попросил прекратить словесную перепалку. Мужчины поссорились, подошедший к паре череповчанин достал пневматический пистолет и выстрелил в лицо оппоненту. Пострадавший с проникающим ранением роговицы глаза и контузией глазного яблока был госпитализирован.

Увечья, которые он получил, квалифицируются как причинение тяжкого вреда здоровью. Как сообщили в пресс-службе УМВД Череповца, из медучреждения Череповца пострадавшего перенаправили в Москву.

Стрелком оказался ранее судимый 39-летний мужчина. В отношение него возбуждено уголовное дело по статье ч.2 ст.111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Задержанный признался в содеянном, его отпустили до вынесения приговора под подписку о невыезде.

Тэги: ссора, пневматика, соседи

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