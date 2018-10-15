В Вашкинском районе священника подозревают в связи с 14-летней девочкой

В Вашкинском районе священника подозревают в насильственных действиях сексуального характера в отношении 14-летней девочки, сообщает сайт мэрии Череповца со ссылкой на Кирилловский межрайонный следственный отдел Следственного комитета.

Протоиерей Череповецкой епархии, настоятель Свято-Троицкого храма отец Алексий Мокиевский, который проживает в поселке Липин Бор, арестован в рамках уголовного дела, возбужденного по статье 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера».

По версии следствия, священник вступил в интимную связь с 14-летней девочкой.

Связаться со священником по телефону череповецким журналистам не удалось, мобильник настоятеля выключен. Мобильный телефон его супруги Елены также недоступен.

В Череповецкой епархии сложившуюся ситуацию прокомментировали так:

- Пока ничего непонятно, поэтому пока никаких комментариев. Следствие ведется, проверка ведется, комментировать будем, когда что-то станет понятно, - рассказал секретарь управляющего епархией Роман Юдин.

Протоиерей Алексий Мокиевский вступил в сан 26 лет назад. Он автор многочисленных работ по храмовой архитектуре, краеведению, фресковой живописи. Особенно популярным стал его роман «Незавершенная литургия». В 2017 году сайт мэрии Череповца опубликовал интервью с Алексием Мокиевским, в котором он рассказал, как стал священником. У него пятеро детей.

В региональном следственном управлении комментариев по этой ситуации не дают.