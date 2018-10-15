В Вытегорском районе с главы поселения взыщут проценты за долги по оплате уличного освещения

В Вытегорском районе суд взыскал с главы Андомского сельского поселения проценты за долги по оплате уличного освещения, сообщает областная прокуратура.

Ранее решением арбитражного суда Вологодской области с администрации сельского поселения Андомское за несвоевременную оплату главой поселения коммунальных услуг была взыскана задолженность. Кроме того, суд взыскал с поселения проценты за пользование чужими денежными средствами, пени за просрочку оплаты и расходы по уплате государственной пошлины.

- Общая сумма дополнительных расходов местного бюджета в связи с неправомерными действиями главы поселения составила 7611 рублей. По фактам выявленных нарушений прокурором Вытегорского района в суд направлено исковое заявление в порядке регресса о взыскании с главы поселения Андомское причиненного муниципальному образованию ущерба, - отмечают в прокуратуре.

Исковые требования прокурора были удовлетворены в полном объеме. Глава сельского поселения Андомское Валентина Клюшева должна будет заплатить в бюджет 7 611 рублей.