В Череповце «Ниссан» на повороте врезался в машину «Скорой помощи»

В Череповце на проспекте Победы столкнулись «Ниссан» и машина «Скорой помощи». ДТП произошло накануне в 15.25 возле дома №58.

По данным городского отдела ГИБДД, 32-летний мужчина за рулем «Ниссана», поворачивая налево, не предоставил преимущество в движении «Скорой помощи». Произошло столкновение, в результате которого водитель иномарки с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и раной головы был госпитализирован в медсанчасть "Северсталь".