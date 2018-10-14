В связи с гибелью полуторамесячной девочки в Вологде возбуждено уголовное дело о халатности со стороны полицейских

Следственный комитет РФ по Вологодской области сообщил о возбуждении второго уголовного дела, возбужденного в связи с убийством 1,5-месячной девочки в Вологде в августе 2018 года.

Напомним, тело ребенка было обнаружено 5 августа в одной из комнат общежития на улице Преображенского, 49. Вскоре был арестован 24-летний сожитель матери погибшей девочки. Ранее он был судим за насильственные преступления, а в феврале 2018 года освободился из мест лишения свободы. После этого он начал сожительствовать с 20-летней матерью-одиночкой, у которой в июне 2018 года родилась вторая дочь. 31 июля вологжанка с новорожденной девочкой из перинатального центра вернулись домой.

По версии следствия, в период с 1 по 4 августа, пока мать ребенка подрабатывала продавцом, мужчина неоднократно избивал ее 1,5-месячную девочку, будучи недоволен ее плачем. Как установили следователи, девочка умерла в ночь на 5 августа от травмы головы. Сожителю ее матери предъявили обвинение по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ - убийство малолетнего лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, наказание за которое предусмотрено законом вплоть до пожизненного лишения свободы.

Позже было возбуждено еще уголовное дело:

- Следователи СКР пришли к выводу о том, что одним из условий совершения преступления явился ненадлежащий контроль со стороны сотрудников УМВД России по г.Вологде за 24-летним вологжанином, сменившим место жительства без их ведома, будучи условно-досрочно освобожденным из мест лишения свободы от наказания за корыстно-насильственные преступления. В результате также возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.2 ст.293 УК РФ - халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе либо обязанностей по должности, повлекшее по неосторожности смерть человека, - сообщает региональное следственне управление.

Следователи СКР допросили всех сотрудников подразделения по делам несовершеннолетних отдела полиции, участковых уполномоченных полиции, а также их непосредственных руководителей. Изъята документация, фиксирующая контроль полицейских в отношении условно-досрочно освобожденного вологжанина. Допрошены также медицинские работники, осуществлявшие патронаж ребенка.

Напомним, что 1,5-годовалая сестра погибшей девочки после трагедии была передана в медицинское учреждение для осмотра, а затем в специальное детское учреждение, где она проходит реабилитацию. По данным следствия, сотрудники органов опеки подготовили документы для решения в суде вопроса о лишении матери девочки родительских прав.

Как сообщает региональное следственне управление, судебно-психиатрическая экспертиза показала, что 24-летний обвиняемый страдает психическим расстройством, которое не влечет его невменяемости.

В настоящее время расследование обоих уголовных дел продолжается сотрудниками Первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления.