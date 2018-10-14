В Тотемском райне насмерть сбили пенсионерку, которая шла вдоль дороги

14.10.2018 [Происшествия]
В Тотемском райне насмерть сбили пенсионерку, которая шла вдоль дороги

В пятницу вечером автомобиль "Тойота Лэнд Крузер", ехавший в сторону Тотьмы, насмерть сбил пенсионерку.

ДТП произошло около 18:35 на 1 км автодороги Тотьма-Усть-Еденьга. По предварительным данным областного УМВД, 49-летний водитель "Тойотаы" совершил наезд на женщину 1947 г.р., которая шла во встречном направлении по проезжей части. В результате ДТП пенсионерка получила смертельную травму. 

Тэги: ДТП, пешеходы
Фото областного УМВД

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