В Вологде «Вторресурсы» отказываются принимать мусор от управляющих компаний

В Вологде разгорелся очередной "мусорный" скандал. Сегодня полигон на улице Мудрова, куда управляющие компании возят мусор для сортировки, оказался закрыт. УК связывают это с тем, что «Вторресурсы» хотят увеличить плату за захоронение отходов, обязывая организации подписывать допсоглашения.

В начале этого года была утверждена региональная схема размещения отходов, в которой прописано, куда необходимо сдавать мусор, где он будет размещен и захоронен. Был определен единый оператор, который приступит к работе с 1 января 2019 года. По сути, операторы будут исполнителями коммунальной услуги, наравне с ресурсо-снабжающими организациями.

Утверждение региональной схемы размещения отходов и оператора, по сути, усилило мнопольное положение АО «Вторресурсы». Согласно схеме все организации, которые занимаются обслуживанием домов в Вологде, должны везти мусор на полигон на Мудрова для сортировки. А часть мусора, которая не годится для переработки, «Вторресурсы» должны отвозить в Пасынково для захоронения.

Между тем, 29 июля 2018 года правительство Российской Федерации внесло изменения в некоторые акты, снизив стоимость захоронения отходов. В Вологде она упала с 2115 рублей за тонну до 525 рублей за тонну. Такая цена стала невыгодна для "мусорного" бизнеса, и они начали продвигать свои интересы, пытаясь любыми путями повысить плату.

Этим активно занялись и «Вторресурсы». В их договорах было строго прописано, что на захоронение после сортировки уходит 60% отходов. Однако они хотят поднять нормативную долю захоронения до 95%.

Об этом Newsvo рассказал директор УК «Новые технологии» Владимир Хазов. Его организация заключила договор с АО «Вторресурсы» 1 июня 2018 года, еще до снижения платы за захоронение отходов. Срок договора еще не закончился, но «Вторресурсы» потребовали от УК заключения новых соглашений, по которым сумма за захоронение отходов увеличивается.

Владимир Хазов отказался подписывать допсоглашения, потому что считает, что нарушается законодательство. В региональной схеме отходов четко определено, сколько может оставаться мусора после сортировки для захоронения - эту цифру нельзя менять.

С такой же ситуацией столкнулись и другие управляющие компании города. На проходной на Мудрова сегодня отказались пускать самосвалы как минимум трех УК, не объясняя причин, тем самым поставив УК в безвыходное положение. Прямо организациям не сказали, почему их не пускают, но у компаний есть все основания полагать, что такая ситуация сложилась из-за того, что они отказались подписывать допсоглашения на захоронение 95% отходов.

«Мы отказались подписывать дополнительны соглашения. У нас отказались принимать мусор. Сказали идти на Саммера и разбираться там. Не принимали изначально у трех УК. Затем все-таки двоих запустили. Тряничев обещал приехать, но так и не появился на полигоне. Являясь монополистом, он использует свое положение и понуждает нас на заключение дополнительного договора. Мы сдаем по 260 тонн мусора в месяц. Если плата повысится, благодаря увеличению процента отходов, которые подлежат захоронению, каждый месяц только с нас «Вторресрусры» будут иметь дополнительно 20-30 тысяч рублей», - рассказал Владимир Хазов.

Если ситуация не разрешится, он готов в понедельник обратиться в УФАС и прокуратуру, а также подать заявление в суд.

До директора АО «Вторресурсы» Геннадия Тряничева мы дозвониться не смогли - он не брал трубку.