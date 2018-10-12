«Западная котельная» в Вологде задолжала газовикам 139 млн рублей

12.10.2018 [Общество]

«Западная котельная», отапливающая часть жилых домов Вологды, не выплатила газовикам за поставленное топливо 139 млн рублей. Долг накопился за предприятием с февраля этого года. Каждый месяц организация оплачивает только часть потребленного топлива, но этих сумм недостаточно, говорят в ООО «Газпром межрегионгаз Вологда».

Долги за поставленный газ накопились и у Вологодского оптико-механического завода. На 1 октября 2018 года долг «ВОМЗ» составил 18 млн. Предприятие является теплоснабжающим и обеспечивает поставку тепловой энергии для значительной части жилого фонда Вологды.

В Вологодском районе также есть  котельные, накопившие серьезную задолженность за газ. Это МУП ЖКХ «Федотово» – 40 млн рублей,  ООО «Тепловодоресурс» - 20 млн рублей,  ООО «СПЕЦКОМСЕРВИС» – 20 млн рублей,  ООО «Энерго-М» – 8 млн рублей, сообщает пресс-служба ООО «Газпром межрегионгаз Вологда».

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