Вологжанину грозит до 15 лет колонии за нападение на 17-летнюю девушку

В Вологде 43-летнего мужчину будут судить за нападение на 17-летнюю девушку на улице. Инцидент произошел летом 2018 года.

- По версии следствия, в июле текущего года обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, на улице в г. Вологде напал на незнакомую 17-летнюю девушку, причинив побои и совершив в отношении нее действия сексуального характера, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Уголовное дело возбудили по статье п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с применением насилия и угрозой его применения к потерпевшей, соединенные с угрозой убийством и причинением тяжкого вреда здоровью, совершенные в отношении несовершеннолетней). Расследование завершено.

Мужчине грозит лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двадцати лет.