Археологи проведут раскопки в Кирилло-Белозерском монастыре

В Кирилло-Белозерском монастыре начались археологические раскопки, работы проводятся на объектах, которые будут отреставрированы: возле жилых келий, Косой, Московской, Вологодской, Белозерской башень и церкви Сергия Радонежского.

Как сообщает Северо-Западная Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации Министерства культуры, археологи Института истории материальной культуры РАН уже приступили к снятию верхнего слоя возле жилых келий. Специалисты должны выполнить исследования на территории площадью 226 кв. метров в местах проведения работ по отмостке при глубине раскопа до 1,4 м.

На территории Косой башни площадь исследований составит 183 кв. метра при глубине раскопа до 3 м. На Белозерской башни предстоит вести раскоп на глубине до 1,4 м на площади 298 квадратных метров.

Археологи будут работать и в местах проведения внутренних работ по полам в Вологодской башни. В целом на территории этого объекта раскопки коснутся 268 квадратных метров участка.

На территории Московской башни раскопки проведут в местах работ по отмостке, по полам и по устройству прижимной стенки с наружной и внутренней стороны.

Самые крупные работы будут проводиться на территории церкви Сергия Радонежского. Площадь раскопа составит 1600 кв. метров при глубине до 3 метров.

Все исследования должны завершиться к 25 ноября 2018 года. Финансирование на работы предусмотрено в рамках федеральной целевой программы "Культура России 2012-2018" и составляет 18 млн руб.