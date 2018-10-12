Суд признал незаконным отказ властей Вологды согласовать митинг против пенсионной реформы

12.10.2018 [Общество]

Вологодский городской суд признал незаконным решение администрации Вологды об отказе в согласовании митинга против пенсионной реформы на Кремлевской площади 14 октября. Об этом сообщает группа "Движения Вместе" в соцсети.

- Признать незаконным действия администрация города Вологда, выразившееся в отказе согласовать публичное мероприятие 14 октября 2018 года в 14 часов до 16 часов по адресу: город Вологда, Кремлевская площадь с предполагаемым количеством участников 1000 человек, - озвучила решение судья Цветкова.

Ранее администрация города отказала подавшему заявку на проведение публичного мероприятия Евгению Доможирову в согласовании митинга, мотивировав тем, что потому что он якобы два и более раза совершал нарушения по КоАП.

- 28 сентября, на дату подачи уведомления, у меня не было двух нарушений. В справке УМВД есть какие-то "признаки", вместе с тем юридически значимых, конкретных административных правонарушений нет, - заявил на суде доставленный туда из спецприемника Евгений Доможиров.

В итоге суд возложил на администрацию Вологды требование согласовать митинг.
 

Тэги: митинги, пенсионная реформа

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