Появилась информация о недостаче в 4 млн рублей в Вологодской областной филармонии

На этой неделе наши коллеги из интернет-паблика "В точку" ВКонтакте рассказали о том, что в Вологодской областной филармонии выявлена недостача в 4 млн рублей. В областном УМВД эту информацию опровергают, однако журналистам "В точку" эти данные стали известны из собственных источников в сфере культуры Вологодской области. Более того, по их данным, руководство филармонии планирует оспорить результаты проверки в суде.

Напомним, этим летом в Вологодскую областную государственную филармонию имени В. А. Гаврилина нагрянули с проверкой правоохранительные органы. Полиция об этом факте не сообщала, он также стал известен Newsvo из собственных источников. В учреждении были изъяты документы, в соцсети появилась информация, что прошли обыски в кабинете директора филармонии Ольги Васильевой. Рассказывать о причинах проверки в полиции отказались.

- Попытки найти козла отпущения и свалить вину на подчиненных руководителя филармонии пока остаются безуспешными. Как считают наши эксперты, придуманные экономические схемы по осваиванию бюджетных средств через рекламные агентства не могли быть созданы самостоятельно, - пишут журналисты "В точку".

По их данным, в филармонии обнаружили недостачу в 4 млн рублей. Newsvo связался с пресс-службой областного УВМД, чтобы уточнить эти данные, однако там все отрицают:

- Откуда эти сведения взялись, непонятно. Они не соответствуют действительности. Работа там все еще ведется, пока об этом говорить преждевременно. Если какой-то результат будет, это будет передано в следственный комитет, - рассказали Newsvo в пресс-службе областного УМВД.

Однако если недостачи не обнаружено, то почему руководство филармонии собирается оспаривать результаты проверки в суде?

Напомним, что руководит филармонией жена заместителя губернатора Вологодской области Олега Васильева. Как сообщили журналисты "В точку", проверка деятельности филармонии коснется также заключения контрактов с одними и теми же поставщиками, ремонтов, закупок оборудования и постоянных путешествий руководителя филармонии за границу за счет бюджета.

Так, в 2017 и 2018 годах филармонией были куплены компьютер Apple Mac mini MGEN2RU/A slim i5 4278U:

- Всего за пару лет филармония потратила на покупку техники 767 тысяч рублей (хотя тратиться ни к чему, так как афиши и флаеры заказываются на стороне), - пишет "В точку".

Среди других покупок филармонии - автобус «Мерседес Бенц-223205» за 2,5 миллиона. Кроме того, в филармонии есть «Киа Оптима» стоимостью около 1,5 млн. рублей с личным шофером, на котором перемещается в основном художественный руководитель филармонии Ольга Васильева, сообщают журналисты.

Дважды филармония размещала закупку на «замену внутренних оконных заполнений холла» в "Русском доме" - на 1,3 млн рублей и 1 млн рублей. Также организация закупила 40 шинелей по 37,5 тысяч за штуку, оплатила себе мобильную связь на 350 тысяч, заказав при этом «услуги по предоставлению внутризоновых, междугородных и международных телефонных соединений» стоимостью 296 тысяч рублей. За год филармония потратила почти 500 тысяч рублей на бензин. Еще учреждение потратило 535 тысяч рублей на выступление Дмитрия Харатьяна, заказав его выступление в рамках подготовки мероприятий к 880-летию со дня основания Тотьмы.

Кроме того, Newsvo нашел еще одну госзакупку областной филармонии - временный забор по цене нового. Выполнение работ по устройству временного забора у Дворца культуры железнодорожников на улице Ветошкина обошлось почти в полмиллиона - 499 743 рубля.