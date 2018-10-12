В Вологде в выходные будут перекрывать движение по Октябрьскому мосту

12.10.2018 [Общество]

В выходные движение автомобилей по Октябрьскому мосту будут перекрывать из-за бетонирования второй части, сообщает пресс-служба городской администрации.

Машины для выгрузки бетона будут подъезжать со стороны проезжей части. На это время специалисты будут останавливать движение транспортного потока. В среднем на разгрузку миксера потребуется около 10 минут. Планируется, что всего на мост приедут порядка семи таких автомашин.

«Когда мы бетонировали первую часть моста, этот процесс был очень оперативным. Помогали регулировщики. Машина подъезжала, выгружала бетон. Каждый час мы принимали один миксер. Буквально 5-7 минут, и движение восстанавливалось. В этот раз ситуация будет такая же», – рассказал заместитель директора компании «Интелстрой» Артем Соболев.

После заливки, бетон семь дней будет набирать прочность. После экспертизы строители заасфальтируют участок. Параллельно с этим будет производиться  благоустройство бордюров на тротуаре.

Напомним, накануне вечером строители начали вязать арматуру. Эти работы займут два дня. Работа идет круглосуточно, на объекте работают две смены рабочих.

Тэги: Октябрьский мост, ремонт мостов

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