В Вологодском районе бездомную собаку стали ловить только после того, как она вцепилась в лицо ребенку

12.10.2018 [Происшествия]

В июле этого года в СМИ появилась информация о том, что в поселке Ермаково Вологодской области на 4-летнего ребенка напала собака, она укусила его за лицо. Областная прокуратура поручила прокуратуре Вологодского района проверить сообщения средств массовой информации.

В ходе проверки выяснилось, что администрации сельского поселения Сосновское в течение этого года неоднократной получала заявки на отлов бездомных собак в Ермаково. Однако никаких мер чиновники не принимали, несмотря на то, что органы местного самоуправления наделены государственными полномочиями по отлову и содержанию безнадзорных животных.

Собаку в Ермаково отловили только после того, как та напала на малыша и впилась зубами в лицо.

«Таким образом, бездействие администрации Вологодского муниципального района при реализации возложенных полномочий создало условия для причинения вреда здоровью малолетнему ребенку», - пояснили в прокуратуре области.

Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

 

Тэги: собаки

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