В Вытегре капитально отремонтируют киноконцертный зал «Волго-Балт»

В Вытегре за 70 млн рублей капитально отремонтируют киноконцертный зал «Волго-Балт», сообщает пресс-служба губернатора области.

«Волго-Балт» на 280 посадочных мест – самый большой зал в районе. Там показывают фильмы в форматах 2D и 3D, поют творческие коллективы, проходят районные фестивали, отмечаются государственные праздники. В среднем за год учреждение посещают 23 тысячи человек.

В 2016 году зал выиграл конкурс Министерства культуры и Фонда кино, а премию - 5 млн. рублей – потратил на новое оборудование. Еще 1,4 млн. (федеральные и местные средства) направлено в этом году на покупку удобных кресел в зрительный зал вместо прежних деревянных. Заменили в киноцентре и тепловой узел, а в остальном зданию 1964 года постройки нужен капитальный ремонт.

По подсчетам специалистов, на эти цели потребуется около 70 млн. рублей (40 млн - в 2019 году, еще 30 – в 2020). На первом этапе планируется привести в порядок фасады, стены и потолки, обновить водопровод и канализацию. На втором этапе нужно благоустроить прилегающую территорию и отремонтировать кровлю.

«В следующем году главному залу Вытегры исполнится 55 лет, и ремонт станет хорошим подарком к юбилею, - отметил губернатор Олег Кувшинников. – Наша задача - сделать «Волго-Балт» современным и многофункциональным зданием - с хорошим звуком и светом. Для этого в максимально сжатые сроки нужно разработать проект и смету, чтобы в 2020 году успеть выполнить часть работ, а еще часть - оставить на 2021 год».

Службе единого заказчика Вологодской области поручено до 31 декабря 2018 года обследовать киноконцертный зал «Волго-Балт», определить объем работ и подготовить техзадание на разработку проекта ремонта. ГлаваВытегорского района должендо 1 июля 2019 года обеспечить разработку документации и получить положительное заключение госэкспертизы.