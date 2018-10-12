В Вологде и Верховажье в выходные пройдут митинги против повышения пенсионного возраста

12.10.2018 [Общество]

Митинги против повышения пенсионного возраста пройдут в выходные в Вологде и Верховажье. В Вологде акция пройдет 14 октября на Кремлевской площади, она не согласована городской администрацией.

- Администрация Вологды, в очередной раз ответив нам отказом, ответила незаконно. Потому что они сказали, что я вот, якобы, нарушил закон, и не могу быть организатором митинга. Хотя даже последний протокол полиции составлен незаконно, - говорит в своем видеообращении Евгений Доможиров.

Видеообращение было записано заранее, до того, как Вологодский городской суд назначил ему наказание в виде 15 суток ареста за проведение митинга 9 сентября.

В Верховажье согласованный митинг пройдет 13 октября. Он начнется в 11 часов возле дома культуры.

- Выразим протест против повышения пенсионного возраста и "оптимизации" медицины, против сокращения расходов на образование и безответственности местных властей перед гражданами, против давления на самозанятых и сокращения сельских муниципальных образований! Поговорим на другие острые темы! - написала в соцсети Ольга Першина.

Тэги: пенсионная реформа, митинги

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